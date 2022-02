„Ihr seid Gold wert für uns!“

Die Katholische Kirche Dornbirn überraschte zum Valentinstag das Krankenhauspersonal.

Dornbirn. Nachdem bereits vor Weihnachten mit „Einer Tasse voller Wärme“ ein besonderes Zeichen als Dankeschön für das Personal der Alters- und Pflegeheime in Dornbirn gesetzt wurde, zog die Katholische Kirche Dornbirn nun mit einer weiteren schönen Aktion nach.

Pfarrer Christian Stranz übernahm im Namen aller Dornbirner Pfarren die Übergabe und hielt fest, wie wertvoll die Arbeit des gesamten Personals im Spital in diesen herausfordernden Zeiten ist. „Ihr haltet sozusagen die Fahnenstange hoch und was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während nun schon zwei Jahren Pandemie leisten, ist einfach unglaublich. Dem gebührt an dieser Stelle einfach ganz viel Anerkennung und Dank“, betonte Pfarrer Stranz.