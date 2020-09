"If I Were a Boooy": Papagei singt Lied von Beyoncé

Der Papagei Chico begeistert mit seinem Gesang die Besucher des Lincolnshire Wildlife Parks. In dem Video singt der neunjährige Vogel den Hit "If I Were a Boy" von Beyoncé.

Chico hat auch andere Songs drauf, wie er in diesem Video zeigt.