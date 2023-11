Idyllischer Weihnachtsmarkt in Altach

Weihnachtsstimmung herrschte am Wochenende beim Kunst- und Krömlemarkt beim KOM in Altach.

Altach. Der Kunst- und Krömlemarkt in Altach hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der schönsten, größten und auch beliebtesten Adventmärkte in der Region entwickelt und so strömten auch am vergangenen Wochenende wiederum Gäste von Nah und Fern zum Veranstaltungszentrum KOM.