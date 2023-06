Ideen für Mäderer Ortszentrum

Im J.J.-Endersaal können engagierte Mitbürger ihre Ideen für das künftige Ortszentrum von Mäder einbringen.

Mäder. Das Ortszentrum von Mäder soll in den kommenden Jahren weiterentwickelt und an zukünftige Anforderungen angepasst werden. Da bei dieses Vorhaben alle Bewohner der Gemeinde betroffen sind, lädt Mäder am Dienstag, 13. Juni ab 18.30 Uhr zu einem gemeinsamen Informations- und Diskussionsabend in den J.J.-Endersaal.