Ideen für Freiraum gesucht

Die Gemeinde Klaus erstellt neben dem Räumlichen Entwicklungsplan auch ein Spiel- und Freiraumkonzept.

Klaus . Nachdem in Klaus bereits im Frühjahr eine Fragebogenaktion über die grundsätzliche raumplanerische Entwicklung in der Gemeinde stattgefunden hat, findet derzeit ein offener Planungsprozess über das Spiel- und Freiraumkonzept statt.

Dazu wurde auch ein Fragebogen aufgelegt, um die Bedürfnisse, Ideen und Wünsche aus der Bevölkerung in das Konzept einfließen zu lassen. Aufbauend auf dieser Befragung und einer Vor-Ort-Erhebung wird in weiterer Folge ein Handlungskonzept zum Erhalt und zur Verbesserung erarbeitet. Das betrifft Spiel- und Sportplätze, aber genauso öffentliche Plätze, Wege, Wohnumfelder, Orte im Wald, am Bach und viele mehr.

Mit den Inputs aus der Bevölkerung soll eruiert werden, wo sich die Bewohner in Klaus am liebsten im Freien aufhalten, was Sie dort besonders gern machen, welche Freiräume Sie besonders toll finden, was unbedingt erhalten werden soll und wo Verbesserungen notwendig wären. Wer den Fragebogen dabei bis zum 31. Oktober vollständig ausgefüllt einreicht, nimmt an der Verlosung von tollen Preisen teil. Gleichzeitig sind für die Erarbeitung des Spiel- und Freiraumkonzept weitere Beteiligungsmöglichkeiten und Aktionen geplant. MIMA