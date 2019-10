Ideen für den Traumjob bei der Lehrlingsbörse

Hohenems. Die Hohenemser Lehrlingsbörse fand am vergangenen Samstag bereits zum vierten Mal im Löwensaal statt, war sehr gut besucht und somit wieder ein voller Erfolg.

Zahlreiche Jugendliche und ihre Erziehungsberechtigten fanden sich vor Ort ein, informierten sich über das Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten und sammelten eine Vielzahl an Informationen bei den rund 20 teilnehmenden Betrieben. Dabei konnten die Jugendlichen in den einzelnen Berufssparten auch erste Handgriffe einüben, bohren, nageln etc., einfache Werkstücke herstellen und dabei wertvolle Informationen von Lehrlingen und deren Ausbildnern einholen.