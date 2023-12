ID-Austria schickt Handy-Signatur in den Ruhestand

Amtswege am Handy per ID-Austria

Die in die Jahre gekommene Handy-Signatur wird am Dienstag endgültig durch ihre Weiterentwicklung, die ID-Austria, ersetzt. Aktuell sind bereits 1,8 Mio. Personen mit der ID-Austria angemeldet und können damit über 400 angebundene Dienste nutzen, teilte das Staatssekretariat für Digitalisierung und Telekommunikation am Montag per Aussendung mit. In der Ausweisplattform sind bereits 442.291 digitale Führerscheine und 83.524 Altersnachweise aktiviert.

Mit Dienstag (5. Dezember) endet die im Sommer 2021 gestartete Pilotphase der ID-Austria, es startet der reguläre Betrieb der zentralen staatlichen digitalen Identität. Alles, was bisher mit der seit Ende 2009 bestehenden Handy-Signatur erledigt werden konnte, soll dann weiterhin durch die ID-Austria möglich sein, wurde betont. Der Umstieg ist online und, wie man im Staatssekretariat betont, auch schnell möglich.

Allerdings: Wenn die Handy-Signatur einer Bürgerin oder eines Bürgers seinerzeit nicht behördlich ausgestellt wurde (zum Beispiel von der Sozialversicherung oder von Banken), kann sie online nur auf eine ID-Austria mit Basisfunktion umgestellt werden. Nur bei behördlicher Ausstellung (durch Gemeinden, Bezirkshauptmannschaften, Finanzämter oder FinanzOnline) kann die Vollversion genutzt werden. Der Vorteil hierbei ist, dass man damit auch die neue Ausweisplattform "eAusweise" mit dem digitalen Führerschein und dem digitalen Altersnachweis nutzen kann.

Staatssekretär Florian Tursky (ÖVP) erinnerte daran, dass mit der ID-Austria auch Dokumente einfach digital unterschrieben werden können. Ein mühsames Ausdrucken, Unterschreiben und Einscannen, nur um ein Dokument zu verschicken, gehöre damit der Vergangenheit an. Die ID-Austria erfülle höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards und ist der Generalschlüssel für alle digitalen Behördenwege.

(S E R V I C E - Hilfestellungen bei Fragen bzw. Problemen sind auf der Plattform oesterreich.gv.at unter "ID-Austria" zu finden. Wer Unterstützung beim Umstieg braucht, kann sich an die telefonische Serviceline unter +43171123-884466 oder per E-Mail an buergerservice.oegv@brz.gv.at wenden.)