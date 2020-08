„Ich wurde geschlagen und muss jetzt zahlen“

Vorbestrafte Frau (33) wurde von 19-Jährigem geschlagen und bedroht. Aber sie hat ihn auch verletzt.

"Ich wurde geschlagen und bedroht und muss jetzt zahlen! Das kann doch nicht sein!“, rief die aufgebrachte 33-Jährige am Mittwoch nach ihrer Verurteilung am Landesgericht Feldkirch unter Tränen immer wieder. Das Gericht habe sie ungerecht behandelt, meint die junge Frau aus dem Bezirk Dornbirn. Die Strafrichterin versuchte ihr vergeblich zu erklären, dass sie nicht nur Opfer war, sondern auch Täterin.

Am Hals gepackt

Nach Ansicht der Richterin hat die Zweitangeklagte am 4. Juli in Dornbirn den 19-jährigen Zweitangeklagten am Hals gepackt und ihm dort mit ihren Fingernägeln eine fünf Zentimeter lange Kratzwunde zugefügt. Wegen Körperverletzung wurde die mit sechs Vorstrafen belastete Arbeitslose zu einer Geldstrafe von 800 Euro (200 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die einen Freispruch fordernde Zweitangeklagte meldete volle Berufung an. Nun wird in zweiter Instanz das Oberlandesgericht Innsbruck rechtskräftig entscheiden.