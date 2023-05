Der Lustenauer Fliesenleger Timo-Nils Theisl steckt in den Vorbereitungen für die EuroSkills 2023.

„Ich will zeigen, was ich kann“

Der Lustenauer Fliesenleger Timo-Nils Theisl nimmt an den EuroSkills in der polnischen Stadt Danzig teil.

Lustenau. Nicht mehr lange, dann werden die EuroSkills, die Europameisterschaften der Berufe, in Polen ausgetragen. In der Sparte „Fliesenleger“ vertritt der Lustenauer Timo-Nils Theisl Österreich und hat sich große Ziele gesteckt: „Ich will die EuroSkills im September gewinnen. Dafür bereite ich mich intensiv mit meinen Übungsstücken vor“, erzählt er. Sein Arbeitgeber Michael Felder von Fliesen Felder ist stolz auf seinen ehemaligen Lehrling und seinen heutigen Facharbeiter. Er unterstützt ihn, wo er nur kann. „Timo macht durch sein Mitwirken bei den EuroSkills unseren Beruf attraktiv für zukünftige Lehrlinge“, sagt er. „Ich bin sehr stolz auf ihn.“

Perfektion in höchster Form „Als Fliesenleger muss man perfektionistisch veranlagt sein, denn unser Handwerk ist für den Kunden klar ersichtlich. Da muss einfach alles passen“, erklärt der 23-jährige Timo-Nils Theisl selbstbewusst. Er hat vergangenes Jahr an den AustrianSkills teilgenommen und dabei österreichweit den zweiten Platz belegt. Der Erstplatzierte qualifiziert sich für die WorldSkills, der Zweitplatzierte für die EuroSkills. „Für mich ist das eine einzigartige Chance zu zeigen, was ich kann. Ich will den EM-Titel nach Lustenau bringen“, sagt er entschlossen.

Trainingswerkstatt im dô Vorbereitung ist alles, weiß er. Und damit er bestens auf den Wettbewerb vorbereitet ist, übt er zwischen 300 und 500 Stunden an den Übungsmodellen, die er von seinem EuroSkills-Betreuer Andreas Stiegler aus der Steiermark erhält. Damit Timo ungestört arbeiten kann, hat er von der Marktgemeinde Lustenau einen Platz für seine Werkstatt im „dô“ in der Dornbirner Straße erhalten. „Ich habe meine eigene Werkstatt, in der ich die Pläne studieren, einen Zeitplan erstellen, Fliesen schneiden und verlegen kann. Hier kann ich mich voll konzentrieren“, sagt er.

Traumberuf gefunden Wenn Timo Theisl von seinem Beruf erzählt und erklärt, was er alles macht, sieht man die Begeisterung für dieses Handwerk. „In unserem Beruf kann man sich, wenn man äußerst genau arbeitet, auch kreativ ausleben. Das macht es so spannend“, sagt er. Damit man bei Berufsmeisterschaften wie den EuroSkills mitmachen kann, muss man neben der fachlichen Qualifikation auch eine große Portion Durchhaltevermögen mitbringen. „Die Vorbereitungen sind sehr zeitintensiv, aber wenn man etwas gern macht, ist alles möglich“, erzählt er. Neben der fachlichen Leistung müssen die Teilnehmenden aber auch gute Nerven bewahren, denn der Zeitdruck und das Arbeiten vor zahlreichen Zusehern fordert noch einmal heraus. „Ich bin fachlich und mental super vorbereitet und freu mich, mein Können bei der Europameisterschaft der Berufe im September zu zeigen.“ Alle Freunde, Verwandte und sein Arbeitgeber drücken ihm die Daumen für den bevorstehenden Wettkampf in Polen. bvs