"Ich will" - Nach Rot-Grün jetzt auch Blau-Schwarz

Zwei große Namen der österreichischen Politik haben sich am Freitag das "Ja"-Wort gegeben.

Riess und Hahn

Die beiden haben sich am Freitag in Salzburg auf Gut Aiderbichl das "Ja"-Wort gegeben, wie das Paar in einer Aussendung am Samstag, dem 6. August, mitteilt: "Wir haben gestern im Kreise unserer Familie und Freunde auf Gut Aiderbichl geheiratet und freuen uns auf eine gemeinsame Zukunft." Das Hochzeitsfoto zeigt das Brautpaar in Tracht mit dem gemeinsamen Hund.