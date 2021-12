Überraschende Koalition: Das ist die Frau von Johannes Rauch

Dass Johannes Rauch und SPÖ-Parteichefin Gabi Sprickler- Falschlunger ein Paar sind, war in Insiderkreisen schon länger bekannt. Jetzt haben die beiden den Bund fürs Leben geschlossen. Wie Gabi Sprickler-Falschlunger via Facebook bekannt gab, haben sie und Johannes Rauch am Donnerstag in kleiner Runde mit Familie in Dornbirn geheiratet. „Johannes und ich haben heute in kleiner Familienrunde geheiratet. Eine gelungene rot-grüne Verbindung. Danke (mit 3 Herz-Emojis) an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der SPÖ die uns vor dem Dornbirner Rathaus mit einem Umtruck völlig überrascht haben.