„Ich will Feuerwehrmann werden“

Altacher Sommer zu Gast bei der Ortsfeuerwehr

Altach. Mittlerweile ist er fast schon Tradition der Besuch bei der Altacher Feuerwehr im Rahmen des Altacher Ferienprogramms für Kinder und Jugendliche. Wie jedes Jahr war die Anmeldeliste voll und zahlreiche potentielle Nachwuchsfloriani durften das Altacher Feuerwehrhaus nicht nur besichtigen, sondern vieles selbst ausprobieren. Nach einer Runde mit dem Feuerwehrauto – natürlich mit Blaulicht und Sirene – bereitete das beliebte Kübelzielspritzen den Gästen viel Freude. Als es dann aber an die großen Schläuche ging, konnte jeder die große Kraft des Wassers spüren. Positiver Nebeneffekt, die ausgetrocknete Wiese neben dem Feuerwehrhaus wurde wieder einmal so richtig gegossen. Kommandant Marco Buchhammer und Jugendleiter Arno Egle, hatten aber noch zwei große Überraschungen vorbereitet. Von den Feuerwehrkollegen aus Rankweil wurde das Löschunterstützungsfahrzeug LUF ausgeliehen. Was so bieder klingt, entpuppte sich als ferngesteuerte Wasserkanone, die sonst bei Bränden in Tiefgaragen und Tunnel eingesetzt wird. Die riesige Wasserfontäne lockte dann auch den direkten Nachbarn aus seinem Garten: Niemand geringerer als SCRA Stürmerstar Hannes Aigner schaute als Zaungast vorbei und freute sich auch über das kühle Nass für seinen Rasen.