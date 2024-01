„Ich verdrehe den Leuten gerne den Kopf“

„nagende sätze & auswandernde wörter“ heißt das neue Buch von Peter Langebner.

Dornbirn. Eine geschenkte Ausgabe der „Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn“ war Peter Langebners Einstieg in die Welt der Literatur. Damals war er 13 Jahre alt. Inzwischen ist Peter Langebner 67 und hat gerade sein drittes Buch herausgegeben. Der in Dornbirn und Wien lebende Autor, Künstler und Psychotherapeut schreibt Konkrete Poesie. Was er damit bezweckt? „Ein Leser meinte, ich würde ihm mit den Texten den ˏKopf verdrehenˊ. Und es stimmt, ich ˏverdrehe den Leuten/Lesern gerne den Kopfˊ“, sagt Peter Langebner.

„nagende sätze & auswandernde wörter“ ist ein Buch, das man nicht in einem Zug liest. Vielmehr sollte man sich Zeit nehmen, die Texte wirken und Bilder im Kopf entstehen lassen. „Ich bin nicht der Wortschöpfungsmeister, sondern arbeite viel mit Wortmeditationen und Wiederholungen. Wichtig ist mir, dass der Leser selber seine Phantasie schweifen lassen und in die Bilder eintauchen kann, die er sich im Kopf macht“, so Peter Langebner. „nagende sätze & auswandernde wörter“ findet nicht nur bei der Leserschaft Anklang, sondern hat dem Autor auch eine Einladung zur Leipziger Buchmesse eingebracht. „Ich werde dort nicht nur eine Lesung machen, sondern eine gemeinsame Performance mit dem Vorarlberger Bassisten Markus Kreil. Darauf freue ich mich schon sehr“, verrät Langebner. Ihm kommt dabei seine über 30-jährige Theater-Erfahrung zugute. 25 Jahre gehörte Langebner als Regisseur dem Ensemble des Vorarlberger Landestheaters an – 20 Jahre leitete er das von ihm gegründete Theater Wagabunt.