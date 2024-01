"Ich sag immer, der Mensch ist ein fauler Sack"

Simon Mathis: Ich war Fußballer beim VFB Hohenems. In der Wintersaison sind wir immer ins Fitnessstudio gegangen, um uns fit zu halten. Mir hat das Krafttraining so gut gefallen, dass ich mich für diesen Sport entschieden habe, als mir mit 17 klar wurde, dass ich wohl kein Profifußballer werde. Mir hat besonders gefallen, dass man beim Krafttraining sichtbare Fortschritte erzielt. Ich habe mein Training auf Instagram gepostet und bald bemerkt, dass das großen Anklang findet. Meine Follower haben gefragt, wie ich dies und jenes mache. Meine Tipps haben den Leuten auch geholfen, Fortschritte zu erzielen und ich habe Anfragen zur Betreuung auf Instagram bekommen. Ich war eine Zeit lang ein Mix aus Coach und Influencer. Dann habe ich den Fotografen Malcolm Kessler kennengelernt, ihm geholfen, abzunehmen und er hat Fotos von mir gemacht. Uns war bald klar, dass wir das Ganze noch größer machen können.

Simon Mathis: Weil ich mir denke, die haben es am schwersten. Menschen in Führungspositionen haben in der Regel weniger freie Zeit, die können nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehen und ich kann mich selber mit diesen Personen gut identifizieren, weil ich selber eine Firma aufbaue.