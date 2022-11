„Ich möchte für mich die Beste sein“

Dilara Erdikli, Schülerin der HAK Lustenau erhielt ein Stipendium der Österreichischen Nationalbank.

Lustenau. „In diesen wirtschaftlich und weltpolitisch schwierigen Zeiten, ist es schön, den erfreulichen Anlass eines Stipendiums an eine herausragende Schülerin zu feiern“, sagte Armin Schneider, Leiter der OeNB-Zweiganstalt West. Zum dritten Mal konnte er eine Schülerin der HAK Lustenau mit dem Stipendium der Österreichischen Nationalbank auszeichnen. Dilara Erdikli ist 17 Jahre alt und Schülerin der Klasse 4ck. Ihre Lehrer und Mitschüler beschreiben sie als „sehr motiviert, äußerst konsequent und diszipliniert, sowie selbstbewusst und mega engagiert“. So setzte sie sich im Lockdown als Klassensprecherin für ihre Mitschüler ein und hilft auch immer gerne mit privater Nachhilfe, vor allem in ihren Lieblingsfächern Mathe und Buchhaltung. „Gute Noten waren mir immer schon wichtig und machen mich glücklich. Ich möchte einfach für mich selber immer die Beste in allem sein“, so die ausgezeichnete Schülerin.