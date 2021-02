„Ich lebe meinen Traum Fußballleidenschaft und Beruf verbinden zu können“

Fabio Feldkircher gehört seit 2017 zum Team des Vorarlberger Fußballverbandes.

Hohenems. Auch in der Geschäftsstelle des VFV in Hohenems „ticken die Uhren derzeit etwas anders“. Vor allem für Administrator Fabio Feldkircher. In „normalen“ Zeiten kümmert sich der gebürtige Lochauer um den Spielbetrieb. „Angefangen von Gruppeneinteilungen, über die Spielplanerstellung, Spielabsagen und Spielverschiebungen bis hin zum Eintragen der Spielsperren läuft quasi alles über mich, was mit der täglichen Arbeit der Vereine zu tun hat. Außerdem bin ich für die Organisation verschiedenster Events wie Cupfinale, Abschlussturniere etc. mitverantwortlich, was mir besonders viel Spaß macht“, erklärt der 22-jährige.

Ausnahmezustand im Joballtag

Im Moment herrscht vor allem Ungewissheit. „Wann und wie wird der Spielbetrieb wieder aufgenommen?“, das ist die große Frage. „Und macht die Arbeit für uns nicht gerade leichter! Wir erarbeiten laufend verschiedene Szenarien und Möglichkeiten, wie wir den Spielbetrieb wieder aufnehmen können. Es werden Sachen aufgearbeitet und verschiedene Statistiken erstellt, die uns weiterhelfen werden, wenn wieder Normalität herrscht“, schildert er seinen aktuellen Arbeitsalltag. Trotz der momentanen Herausforderungen, lebt der begeisterte Fußballer sozusagen seinen Traum: „Die Tatsache, meine absolute Leidenschaft tagtäglich auch im Arbeitsalltag ausüben zu können, ist für mich eine fantastische Sache – vor allem, wenn man bedenkt, wie wenige Fulltime-Jobs es im Fußballbereich in Vorarlberg wirklich gibt. Da kann ich mich sehr glücklich schätzen.“

Mehr oder weniger der Zufall hat den Fußballverrückten nach Hohenems „verschlagen“. Nach dem Zivildienst bei der Lebenshilfe Vorarlberg wollte er ein Fernstudium im Bereich Sportmanagement beginnen und nebenher ein paar Stunden beim VFV arbeiten. „Kurzfristig wurde dann aber die Vollzeitstelle als Administrator frei und so verstärke ich seit Juli 2017 das Team in Hohenems“, erklärt der SV Typico Lochau-Verteidiger.

Ein eingespieltes Team

Den Team-Spirit vom Fußball spürt er auch täglich in seinem Job. „Wir haben hier beim VFV eine super Truppe und die gemeinsame Arbeit macht unglaublich Spaß. Man kann immer auf die Mitarbeiter zählen, was die Arbeit natürlich enorm erleichtert. Ich schätze auch die Abwechslung in meinem Aufgabenbereich. Jeder Tag ist anders und das macht die ganze Sache noch spannender“, schwärmt er. Mit Spannung erwartet Feldkircher nun aber auch den Re-Start des Ligabetriebs, nicht nur aus beruflichen Gründen. Seit er fünf Jahre ist, spielt der Unterländer auch für seinen Heimatverein SV Typico Lochau und hofft, in Kürze wieder seine große Leidenschaft auch auf dem Platz ausüben zu können. „Fußball verbindet. Ich denke, diese zwei Worte sagen schon alles. Fußball bringt Menschen zusammen, egal, welche Hautfarbe, Geschlecht oder sozialen Hintergrund sie haben. Für mich ist Fußball nicht nur ein Hobby, sondern eine absolute Passion und erfreulicherweise nun auch mein Beruf!“

Endlich auch wieder mit den Teamkameraden gemeinsame Zeit zu verbringen und auf einen Sieg anzustoßen, das ist derzeit der Traum, den Fabio Feldkircher mit ganz vielen Kickern im Ländle teilt. Bis dahin feilt er mit seinem VFV-Team im Büro am Hohenemser Schloßplatz an Konzepten, wie man den Trainings- und Spielbetrieb so bald wie möglich wieder aufnehmen kann.

Zur Person:

Name: Fabio Feldkircher

Geb.: 08.09.1998

Wohnort: Lochau

Beruf: Administrator Spielbetrieb beim Vorarlberger Fußballverband

Familienstand: Seit knapp vier Jahren Freundin Celine

Hobbys: Fußball, Sport allgemein, Freunde treffen