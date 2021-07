"Ich habe Oli verunsichert"

Maria Maksimovic sprach in "Vorarlberg LIVE" über ihren Auftritt in "Verstehen Sie Spaß" und die Reaktion von Oliver Pocher.

Am vergangenen Samstag flimmerte eine neue Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß" über die heimischen Fernseher. In dieser Episode fungierte das Vorarlberger Model Maria Maksimovic als Lockvogel für Komiker Oliver Pocher. Die Influencerin gab sich dabei als neue Schwägerin in spe aus und brachte Pocher zur Weißglut.