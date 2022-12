Ich habe meinen Weg gefunden

Es ist die Geschichte eines alleinerziehenden Elternteils, wie es viele gibt. Und doch ist diese anders, denn ein alleinerziehender Vater ist selten und die Unterbringung von ihm und seinem Sohn im Haus Mutter&Kind ist ein neuer Weg, den die Caritas hier gemeinsam mit Franco beschritten hat.

Das Haus Muki der Caritas Vorarlberg ist ein Ort der Zuflucht, der Hoffnung und des Neubeginns für Frauen und ihre Kinder, die aus unterschiedlichsten Gründen ihr Zuhause verlassen mussten. So war es zumindest bisher. Seit Juli ist das allerdings etwas anders, denn da ist Franco mit seinem Sohn Luca eingezogen – als alleinerziehender Vater, der sonst auf der Straße gestanden wäre. „Es war sehr schwer für mich, um Hilfe bitten zu müssen, denn niemals hätte ich gedacht, dass ich einmal in so eine Situation kommen würde, in der ich buchstäblich vor dem Nichts stehe“, erzählt der sympathische Argentinier, der aufgrund seiner familiären Wurzeln auch EU-Bürger ist und in seiner Heimat ein technisches Studium abgeschlossen hat. Bereits vor einigen Jahren zog der 42-Jährige nach Vorarlberg, um einen gut bezahlten Job anzunehmen. Hier lernte er auch die Mutter seines Kindes kennen, die Geburt von Luca war die Krönung ihrer Liebe und ihr ganzer Stolz. Aus beruflichen Gründen zog die kleine Familie dann nach England, wo es aber immer mehr zu Schwierigkeiten zwischen den Eltern kam, bis seine Lebensgefährtin England gemeinsam mit dem Kind verließ, um zu ihrer Familie zurückzukehren. „Das war eine sehr schwere Zeit für mich, denn ich pendelte monatelang zwischen England und dem neuen Zuhause meines Kindes hin und her und spürte mit jedem Besuch bei meinem Sohn, dass es ihm nicht gut geht und auch seine Mutter mit psychischen Problemen zu kämpfen hatte.“ So bracht der Akademiker kurzentschlossen seine Zelte ab und zog zurück nach Vorarlberg, um in der Nähe seines Sohnes zu sein und für ihn Sorgen zu können da ein Zusammenleben mit der Mutter seines Kindes nicht mehr möglich war.