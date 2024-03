„Ich habe eine Superkraft“

Die 23-jährige Dana aus Bregenz lebt jeden Tag so, als würde sie aus einer Geschichte entstammen und erzählt, wie sich so ein Leben anfühlt.

Ursprünglich kommt Dana aus einem kleinen Dorf in der Schweiz, ist aber schon bald mit ihrer Mutter nach Vorarlberg umgezogen. „Ich habe damals als kleines Kind schon gemerkt, dass ich alles etwas anders ansehe, als die anderen Kinder. Deswegen hatte ich auch nicht so viele Freunde, aber es gab in meinem Dorf an sich nicht so viele Kinder in meinem Alter. Als ich dann nach Vorarlberg kam, hat sich mein Freundeskreis natürlich vergrößert und ich konnte sogar Gleichgesinnte finden“, erzählt Dana.