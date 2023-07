"Ich glaube nicht an die S18"

Sommergespräche - Claudia Gamon von den NEOS war am Montag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

NEOS-Landeschefin Claudia Gamon kritisierte im Sommergespräch 2023 die mangelnde Vision der SPÖ in Vorarlberg. "Ich denke, dass die SPÖ sehr solide Oppositionsarbeit macht. Aber was mir fehlt, ist der Wille, Visionen zu zeigen. Da wirkt die SPÖ für mich sehr altbacken." Sie betonte die Notwendigkeit innovativer Ideen und forderte Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur und bezahlbaren Wohnraum.

Gamon wies auf die Herausforderungen von Verkehrsstaus und unzureichenden Schienenverbindungen hin. Als Lösungen schlug sie den Ausbau der Schieneninfrastruktur und die Einführung einer Ringstraßenbahn vor. Gamon äußerte sich skeptisch zur geplanten S18 und betonte, dass eine fundierte Datenlage fehle, um zu beurteilen, ob das Projekt noch zeitgemäß sei. Sie verwies auf alternative, möglicherweise effektivere Lösungen und forderte eine sorgfältige Abwägung der verschiedenen Möglichkeiten im Verkehrsbereich. Doch glaubt die NEOS-Landessprecherin persönlich an die S18? "Es ist eine spannende Frage, dass das zur Glaubensfrage geworden ist. Ich glaube es nicht, nein. Uns fehlt einfach die Datenlage, um die Frage zu beantworten, ob es noch das richtige Projekt in dieser Zeit ist. Man merkt das ja auch in Feldkirch bei der Tunnelspinne. Man fragt sich auch, ist das wirklich die richtige Investition? Hätte man nicht die kleineren Alternativen eher in Erwägung ziehen sollen?"

Steigende Wohnkosten und Mangel an Elementarpädagogen

Gamon betonte auch die steigenden Wohnkosten und schlug die Rückerstattung bestimmter Steuern für Erstkäufer vor. Zudem unterstrich sie die Bedeutung einer verbesserten Kinderbetreuung, um Frauen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. "Was den Ausbau des Angebots betrifft, manchmal auch die Qualität, das hat damit zu tun, dass wir mit einem Mangel an Elementarpädagoginnen zu kämpfen haben. In Feldkirch hat die Hälfte aller unter Dreijährigen, für die Bedarf angemeldet wurde, keinen Betreuungsplatz im Herbst. Das ist unfassbar und absolut skandalös", meint die Landeschefin der NEOS. Gamon befürwortete zudem eine größere Transparenz in den Regierungsprozessen und zeigte sich offen für eine Beteiligung der Neos an der bevorstehenden Landtagswahl 2024.



