„Ich geh mit meiner Laterne“

Aus einem leeren Tetrapak lässt sich eine Last-Minute-Laterne basteln.

Dornbirn. Kinderseite. Bald ist es wieder soweit: Am 11. November ist der Gedenktag des heiligen Martin. Bekannt ist er uns vor allem durch eine überlieferte Erzählung: Zu seiner Militärzeit soll Martin an einem kalten Wintertag einen Bettler getroffen haben, dem bitterlich kalt war. Kurzerhand nahm Martin sein Schwert, teilte seinen Umhang und gab dem Bettler einen Teil davon. In der Nacht erschien Jesus ihm im Traum und gab sich als der Bettler zu erkennen. Das war der Auslöser für Martin, sich taufen zu lassen. Später wurde Martin zum Bischof von Tours (Frankreich) geweiht. Nach seinem Tod wurde er heiliggesprochen.