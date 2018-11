„Ich geh mit meiner Laterne“

Die Kindergartenkinder aus Dalaas zogen mit ihren Laternen durch den Radonawald.

Auf dem Parkplatz vor dem Radonawald warteten die Kindergartenkinder mit ihren Kindergartenpädagoginnen aufgeregt auf den „Startgong“ zum diesjährigen Martinsfest. Mit ihren selbstgebastelten Laternen, hell erleuchtet, spazierten sie gefolgt von Eltern, Verwandten und Freunden durch den Radonawald. Beim Clubhaus der Asphalt Cowboys erwartete die Kinder eine Überraschung. Die Kindergartenpädagoginnen haben eine Geschichte zur Legende des Heiligen Martin einstudiert und erzählten diese in eindrucksvoller Weise den Kindern. Gespannt hörten und sahen die Kinder zu wie der Heilige Martin damals seine Kleider geteilt hat und so den Armen geholfen hatte. Im Anschluss an das Schauspielstück konnten sich alle bei Keksen, Würstchen, Tee und heißen Maroni stärken.