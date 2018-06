„Ich bin Handwerker“

Zum 18. Mal erhielten handwerklich interessierte Mädchen und Burschen Zertifikate.

„Wenn etwas bereits zum 18. Mal erfolgreich durchgeführt werden konnte, kann man mit Recht behaupten, dass es eine funktionierende Sache ist“, erklärte KR Walter Eberle anlässlich der Zertifikatsverleihung für den Handwerkernachwuchs in Wolfurt. Neuerlich sei es gelungen, „in Zusammenarbeit mit der Mittelschule und der Seniorenbörse junge Mädchen und Burschen fürs sinnvolle Werkeln“ zu motivieren. Sowohl die Wirtschaftskammer als auch die politisch Verantwortlichen stünden voll hinter dem Projekt. „Viele Jugendliche haben heute nicht mehr die Möglichkeit, zu Hause basteln zu können. Hier werden sie von aktiven, aber vor allem auch von motivierten ehemaligen Handwerker-Profis hervorragend betreut.“ Womit ein wesentliches Erfolgsrezept der Handwerkerschule erklärt ist, denn an fünf Nachmittagen arbeiten pensionierte Handwerker mit den Jugendlichen in den Werkräumen der Mittelschule Wolfurt an kreativen Werkstücken aus Holz, Glas oder Metall – kurzum an Tätigkeiten aus vielen handwerkliche Branchen.