Ich bin ein Kämpfer

Er ist jung und gutaussehend: Der Wolfurter Eric Plangger ist 25 Jahre alt und darf heuer als Kandidat bei Bachelorette in der Schweiz um das Herz einer Traumfrau kämpfen. Wie seine perfekte Partnerin aussehen soll und was ihn einzigartig macht, hat er exklusiv bei WANN &WO verraten.

Für Eric ist die Ästhetik beim Fotoshooting entscheidend. Foto: Chris Wiener

Bei der Frage, was ihn dazu bewogen hat, bei der Sendung mitzumachen, muss er lächeln: „Ich wollte schon länger bei dem Format mitmachen und da meine Freunde immer der Meinung sind, dass ich für das Fernsehen geboren bin, haben sie mich einfach angemeldet“.

Eric wurde als Kandidat ausgewählt, jedoch entwickelte sich für ihn währenddessen eine private Liebesbeziehung. „Ich habe klar mit den Zuständigen kommuniziert, dass ich in einer festen Beziehung bin und beim Format Bachelorette daher nicht mehr teilnehmen will. Sie haben das verständnisvoll akzeptiert“, erzählt Eric. Unglücklicherweise ging die Beziehung noch vor den Dreharbeiten in die Brüche, somit war er wieder im Rennen.

Klare Vorstellungen

Bei der Wahl seiner Traumfrau hat der 25-Jährige klare Vorstellungen: „Sie muss ehrlich und direkt sein, denn das bin ich auch. Loyalität steht bei mir ganz oben“. Aussehen ist für ihn auch sehr wichtig, den ersten Eindruck findet er entscheidend. Bei der Wahl der Haarfarbe stellt er keine Forderungen an seine Zukünftige, seine Ex-Beziehungen waren laut ihm bunt durch gemischt. Natürliche Frauen findet Eric am attraktivsten. „Sie soll keine Schönheitsoperationen gemacht haben, aber wenn sie Komplexe hat und sich operieren lässt, habe ich nichts dagegen“. Solange man es in Maßen hält und keine „Schlauchboot-Lippen“ hat, findet er, dass Schönheits-OP‘s in Ordnung sei.

Alter spielt keine Rolle

Obwohl Eric eher jüngere Partnerinnen in der Vergangenheit hatte, empfindet er das Alter nur als eine Zahl. Er bevorzugt jedoch ältere Partnerinnen, da er teilweise schlechte Erfahrungen mit seinen jüngeren Partnerinnen gemacht hat. „Ich nehme es ihnen nicht übel, ich war selbst im jungen Alter kompliziert. Man weiß gerade oft während der Pubertät nicht, was man in einer Beziehung genau möchte. Ich möchte die Bandbreite aber nicht viel zu jung halten, da ich mit 25 Jahren auch klare Vorstellungen und Erwartungen habe“, stellt der Kan didat klar.

„Werde zu ihr stehen“

Seine Familie ist ihm absolut wichtig, deshalb bemüht er sich, dass sich seine Freundin mit ihr gut versteht: „Es kam schon vor, dass meine Familie oder Freunde nicht überzeugt von meiner Partnerwahl waren. Ich nehme ihre Meinung sehr zu Herzen, stehe aber 100 Prozent hinter meiner Freundin. Schlussendlich bin ich mein eigener Herr und führe ein eigenständiges Leben“.

Erics Familie und Freunde wussten schon immer, dass er für die Welt auf Social Media gemacht ist. Foto: Chris Wiener

Einzelkämpfer

Er versteht sich mit dem Großteil der Kandidaten sehr gut und unternimmt einiges mit ihnen. Jedoch ist jeder schlussendlich ein Einzelkämpfer. „Klar wird man auch eifersüchtig, es sind schließlich viele Männer mit unterschiedlichen Eigenschaften, doch wenn ich mich auf eine Frau fokussiere, dann mache ich alles dafür, dass ich sie bekomme, egal gegen wen ich antreten muss“, sagt Eric stolz. Er fügt aber hinzu, dass er die Gefühle der Bachelorette nicht beeinflussen kann, egal wie sehr er sich anstrengt.

Instagram auf „privat“ gestellt

Für Eric haben sich mit der Sendung neue Türen geöffnet. Eine Affinität für soziale Netzwerke hatte Eric Plangger schon immer. Er ist sehr aktiv auf den Plattformen Instagram und TikTok, wo er immer mehr Zuwachs von Followern erhält. Mundpropaganda spiele dabei eine sehr große Rolle.

Ob seine Online-Präsenz sich seit der „Bachelorette“ geändert hat, beantwortet er offen. „Ich werde bezüglich meines TV-Auftritts oft angesprochen, es spricht sich vor allem im Ländle herum. Die Neugier der Menschen ist groß, oft „stalken“ sie nur mein Instagram- Profil, ohne mir zu folgen. Aus diesem Grund bin ich von einem öffentlichen zu einem privaten Konto gewechselt. In erster Linie will ich, dass man auf den Follower-Button drücken muss, um meine Inhalte zu sehen und andererseits will ich einen Überblick behalten“. Er akzeptiere sowieso jeden oder jede, die eine Anfrage schickt, er bekomme auch einige Nachrichten von Damen, die um ein Date mit ihm bitten. Dies nimmt der Wolfurter gelassen.

Nur Hip-Hop oder halbnackt

Eric geht sehr locker damit um, wie er öffentlich präsent ist. Seine Eltern und Freunde kennen ihn als den ausgefallenen Jungen, der alles andere als langweilig ist. Zu seinen Hobbys zählt er vor allem Shisharauchen und tanzen. Ausdruckstanz ist dabei seine Lieblings-Tanz-Genre. Man treffe ihn immer in der Dornbirner JuiSea-Shisha-Bar an, sagt er von sich selbst aus. Vielleicht trifft er dort die große Liebe, wenn es nicht die Bachelorette geworden ist. Ob dies der Fall ist, erfahrt ihr in den nächsten Folgen der Ausgabe Bachelorette 2023 in der Schweiz.

Foto: privat

Zur Person: Eric Plangger

Alter: 25 Jahre, Beruf: Weg zur Selbstständigkeit

Wohnort: Wolfurt, gebürtiger Bregenzer

Hobbys: Tanzen, Kickboxen, Shisha rauchen, Reisen, Freunden treffen

Eigenschaften: humorvoll, extrovertiert, eigener Style, sehr direkt, wenn es darauf ankommt