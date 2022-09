"Ich bin bereit"

Eishockey-Crack Marco Rossi steht seit Oktober 2020 bei Minnesota Wild unter Vertrag. Mit Moderator Pascal Pletsch sprach er über seine Zeit in der NHL, das Leben in den USA und was er sich von der kommenden Saison verspricht.

Kurz bevor es für Vorarlbergs Aushängeschild in Sachen Eishockey, Marco Rossi, Richtung Minnesota (USA) geht, ließ es sich der Feldkircher nicht nehmen, der Einladung von Vorarlberg Live zu folgen. Bei Moderator Pascal Pletsch stand der 20-Jährige Rede und Antwort bezüglich seines anstehenden Jahres beim NHL-Klub Minnesota Wild, bei dem er seit Oktober 2020 unter Vertrag steht.

Harte Arbeit

Rossi hat große Ziele vor Augen, will den Verantwortlichen des NHL-Klubs zeigen, dass er bereit ist, dem 23-Mann-Kader für die lange Saison in der besten Eishockey-Liga der Welt anzugehören. Dafür hat der 20-Jährige in den letzten Monaten hart geschuftet. „Aktuell fühle ich mich in der besten Verfassung meines Lebens. Es liegen aber auch harte Monate hinter mir“, erklärte Rossi. Über vier Monate lang schuftete Vorarlbergs NHL-Export, fliegt am Wochenende in einer komplett anderen Verfassung über den großen Teich als noch letztes Jahr, als ihn eine Coronaerkrankung lange Zeit lahmlegte. „Der Vergleich ist ganz einfach: Letzten Sommer hatte ich sechs Wochen Vorbereitung, diesmal waren es mehrere Monate. Daher freue ich mich total auf den Trainingsstart“, so Rossi. Honigschlecken erwartet ihn aber nicht. Denn vom 14. bis 20. September gilt es sich im Rookie-Camp der Minnesota Wild durchzusetzen, um dann überhaupt beim offiziellen Trainingsstart der Profis dabei zu sein. „Da werden dann rund 50 Spieler am Eis stehen. Und Tag für Tag wird die Gruppe kleiner, bis eben am Ende die 23 Mann für die anstehende Saison überbleiben“, erklärt der Feldkircher.

Positiv eingestellt

Druck macht ihm die Situation keinen, „da ich bestens vorbereitet ankomme. Dazu hat mir die letzte Saison beim Farmteam Iowa gut getan, da konnte ich mich gut entwickeln. Und die Vereinsverantwortlichen konnten so sehen, was in mir steckt.“

Rossi, der bereits zwei Ensätze in der NHL absolvierte, spürt selbst, dass er auf dem richtigen Weg ist: „Ich werde alles tun, dass ich den Cut schaffe.“



Die ganze Sendung:

Die Sendung "Vorarlberg LIVE" ist eine Kooperation von VOL.AT, VN.at, Ländle TV und VOL.AT TV und wird von Montag bis Freitag, ab 17 Uhr, ausgestrahlt. Mehr dazu gibt's hier.

