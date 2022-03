"Ich bete zu Gott, dass der Krieg bald endet"

Die Ukrainerin Albina Erath lebt mit ihrer kleinen Familie im Bregenzerwald. Im Talk spricht die 29-Jährige über den Krieg in ihrer alten Heimat, Angst um ihre Liebsten und grenzenlose Dankbarkeit für die Hilfsbereitschaft aus dem Ländle.

WANN & WO: Albina, du lebst mit deinem Mann und deiner Tochter in Schoppernau. Wie lange bist du bereits in Vorarlberg?

Albina Erath: Ja, ich bin normalerweise zweimal im Jahr in Kiew. Ich bin in der Stadt geboren, habe 20 Jahre lang dort gelebt und auch studiert. Im vergangenen Oktober war ich das letzte Mal dort. Ich wollte auch nun im März wieder hinfliegen. Das war aber leider nicht mehr möglich.

WANN & WO: Am 24. Februar geschah dann aber das Undenkbare und die russische Armee startete den Angriff. Wie hast du diesen Tag in Erinnerung?

Albina Erath: Ich stand völlig unter Schock. Ich konnte nicht mehr schlafen, nichts mehr essen. Ich war verzweifelt und musste ständig weinen. Ich dachte mir immer nur: Meine Familie ist in diesem Land und ich kann ihr nicht helfen. Es war wirklich furchtbar. Natürlich hat auch unsere Tochter gespürt, dass es mir nicht gut geht. Sie ist ebenfalls in Kiew geboren, aber hier im Ländle aufgewachsen. Als ich mit meinem Mann über die Situation gesprochen habe, hat sie gesagt: Mama, das darf man mit Kiew doch nicht machen! Seither haben wir aufgehört, darüber zu sprechen, wenn sie dabei ist.

Albina Erath: Sie sind völlig traumatisiert. Vor ihrer Flucht haben sie nur noch im Keller geschlafen. Es war auch viel zu gefährlich, aus dem Haus zu gehen. Als es möglich war, hat mein Vater sie zum Bahnhof gebracht. Sie waren drei Tage lang unterwegs, sind mit dem Zug über die Slowakei, Tschechien und Deutschland nach Vorarlberg gekommen. Die Caritas ermöglichte es, sie in Dornbirn unterzubringen. Meine Mama bekommt auch noch immer Angst, wenn sie hier einen Hubschrauber sieht, oder ein Feuerwehrauto hört. Ich hatte auch vergessen, sie darauf vorzubereiten, dass hier am Samstag um 12 Uhr mittags die Sirenen heulen. Als sie den Alarm gehört hat, stand sie völlig unter Schock und dachte, dass wir nun auch hier angegriffen werden. Ich musste sie beruhigen und ihr erklären, dass das hier ganz normal ist und es sich nur um einen Übungsalarm handelt.

Albina Erath: Im Donbass herrschte in den vergangenen acht Jahren bereits Krieg zwischen der Ukraine und prorussischen Separatisten. Das hat die Welt aber nicht groß mitbekommen, es wurde immer als Kampf zwischen Brüdern abgetan. Nun weiß die Welt aber, dass das nicht wir waren, sondern dass Putin seine Leute dorthin in den Kampf geschickt hat. Und nun hat er uns ganz angegriffen. Es ist auch einfach schlimm, dass ein einzelner Mann eine derartige Macht hat. Und es gibt in Russland sehr viele Menschen, die an Putin glauben. Er ist schließlich der Präsident. Aber auch dort wenden sich immer mehr Menschen ab, das zeigt sich von Tag zu Tag mehr. Es ist auch nicht einfach, an gesicherte Informationen zu kommen. Ich stehe in direktem Kontakt mit Menschen vor Ort, bekomme Informationen auch über Soziale Netzwerke. Von russischer Seite wird nur noch Propaganda betrieben. Aber das kannten wir zuvor bereits.