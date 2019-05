Ibiza-Gate: Philippa Strache mit Kind ausgezogen

Laut Medienberichten soll Philippa Strache, Frau von Ex-FPÖ-Chef HC Strache, mit dem gemeinsamen Sohn zu ihren Eltern gezogen sein.

Bereits am Montag in einem Interview zeigte sie sich taff: “Ich bin stark für meinen kleinen Mann. Es gibt Situationen im Leben, die machen einen nur stärker. Und momentan bin ich eben mitten in so einer Situation. Aber wir sind eine Familie, die alles meistern kann.” Bei seiner Rücktrittsrede am Samstag entschuldigte sich HC Strache öffentlich bei seiner Frau. “Ich weiß, dass du jetzt zuschaust und hoffe, dass du mir verzeihen kannst.” (red)