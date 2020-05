Ibiza-Affäre: Strache gegen Video-Veröffentlichung

Der wegen der Ibiza-Affäre zurückgetretene frühere FP-Chef Heinz-Christian Strache will wegen der jüngsten Ermittlungsergebnisse den Untersuchungsausschuss "aussetzen".

Die Veröffentlichung des Videos in voller Länge würde er ablehnen, sagte der nunmehrige Obmann des "Team Strache" (TS) am Donnerstag vor Medien. Im Übrigen stellte er sich neuerlich als einziges Opfer der Ibiza-Affäre dar.

Pressekonferenz in voller Länge:

Auf den vor einem Jahr veröffentlichten Video-Ausschnitten spricht Strache über verdeckte Parteispenden am Rechnungshof vorbei. Außerdem bietet der damalige FPÖ-Chef in dem vor der Wahl 2017 verdeckt aufgenommenen Video einer vorgeblichen russischen Oligarchen-Nichte staatliche Bauaufträge an, wenn sie im Gegenzug die "Kronen Zeitung" übernimmt "und uns zum Platz eins bringt".