Iberische Churros fürs Ländle

Vegan und lecker: Mit mobilen Mitnehm-Spezialitäten gesund durch die kalte Jahreszeit

Christian Spiegel hat eine Idee: Mit iberischen und belgischen Spezialitäten möchte er die Imbisskultur im Ländle um vegane Köstlichkeiten bereichern und neue Wege gehen. Ab sofort sind diese dienstags in der Neustadt auf dem Feldkircher Wochenmarkt erhältlich.

Zunächst in kleiner Runde vor seinem Wohnhaus in Fellengatter präsentiert, konnte sich eine Handvoll ausgewählter Gäste erstmals einen Eindruck seiner Churros machen. Die mit köstlicher Schokoladensauce servierte Spezialität ist ein veganer Imbiss, für den weder Eier noch Milch verwendet werden, der weder Laktose noch Cholesterin enthält und der weniger Kalorien und Zucker als Cookies und viele süßen Cerealien enthält.

Zu den Gästen, die sich bei der Premiere einer ersten kleinen Verkostung der Churros zum Mitnehmen der Speisen in Fellengatter einfanden, zählten Matthias und Silvia Baumgartner , Bandi und Felipa Köck sowie Christine Fetz und Michael .

Neben iberischen Churros möchte Christian Spiegel in Zukunft auch belgische Pommes anbieten, die dort traditionell gern mit Erdnusssauce bzw. Sate-Soße gegessen werden. Im neuen Bahnhofsareal will er 2021 dafür auch ein eigenes Ladenlokal eröffnen. HE