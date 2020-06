IAW20: Virtual Popup als kleiner Vorgeschmack auf die „reale“ Konferenz Ende November

Heute Vormittag ging mit dem Virtual Popup der erste Teil der Interactive West über die Bühne. Sechs Speaker haben mit ihren Online-Talks zu aktuellen Themen einen kleinen Vorgeschmack auf die größte Digitalkonferenz am Bodensee gegeben. Für die „reale“ Konferenz am 30. November/ 1. Dezember gibt es noch Tickets!

Interactive West 2020

🎬 #IAW20 – It's that time again – but different