IAW 2022: Wie Giesswein die Wolle neu erfunden hat

Markus Giesswein, CEO der Giesswein Walkwaren AG, auf der IAW 2022 darüber, wie man mit einem Traditions-Rohstoff wie Wolle, den Sprung ineine Digitalisierte Welt schafft.

Als Giesswein vor einigen Jahren seine in der Zwischenzeit äußerst erfolgreiche Schukollektion vorgestellt hat, hat sich für das Unternehmen aus Tirol einiges geändert.

Markus Giesswein spricht im Interview darüber, wie ein innovatives Produkt seine Firma, ein Familienunternehmen in dritter Generation, nachhaltig verändert hat, wie jede Generation auf ähnliche Probleme stößt, und wie "geplante Zufälle" das eigene Produkt an die Füße von Weltstars bringen können.

"Vegane Sneakers"

Angekündigt hat der Giesswein-CEO auch eine Produktneuheit für 2023. Markus Giesswein nennt es "das Elektroauto der Schuhindustrie" und lässt im Gespräch den Begriff "vegane Sneakers" fallen - man kann also auf weitere Innovationen ausdem Hause Giesswein gespannt sein.

