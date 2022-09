IAW 2022: Dinge, die im Schlafzimmer Spaß machen

Johanna Rief, Head of Sexual Empowerment und Global Director of Public Relations bei der Lovehoney Group, war als Speakerin bei der IAW 2022 zu Gast.

Die Lovehoney Group stellt verkauft Sexspielzeug und alles rund um den Spaß im Schlafzimmer. Johanna Rief hat auf der IAW-Bühne in Dornbirn darüber gesprochen, was Unternehmen von der Love Wellness Industrie lernen können. Ihre Message lautet: als Unternehmen mutig und offen zu sein, nicht nur ein Produkt an den Mann oder die Frau bringen zu wollen, sich für Werte einzusetzen und auch darüber zu sprechen.