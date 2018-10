„I Capuleti e i Montecchi“ – Die Geschichte von Romeo und Julia

Eine großartige „Generalprobe“

Götzis Man möchte sie an den Schultern nehmen, schütteln und sagen, sie sollten sich nicht so anstellen. Aber Romeo und Julia lieben sich auf verzehrend ausschließliche Weise, im Eifersuchtsstreit zweier bürgerlicher Familien verfangen, und so bleibt ihnen letztlich kein anderer Ausweg, als sich der Welt zu entziehen.