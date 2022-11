„I bin da schenste Mann von Wien“

Bludenz. Gemeinsam mit der legendären Nino-Band gastiert der „Bob Dylan vom Praterstern“ am Mittwoch, 30. November, in der Remise Bludenz.

„Es gibt Menschen, es gibt Freunde aber meistens sind es Leute“ – für beinah jede Lebenslage gibt es ein passendes Nino-Zitat. Mit seiner ureigenen Form des „Wienerlieds“ und seinem „Hirschstettner Soul“ prägt der österreichische Liedermacher und Literat die deutschsprachige Musikszene seit vielen Jahren. Pro Jahr spielt Der Nino aus Wien an die 100 Konzerte quer verteilt im deutschsprachigen Raum – vom Wiener Konzerthaus bis hin zur Hamburger Elbphilharmonie. Er wurde bereits mehr als sieben Mal für den Amadeus Austrian Music Award nominiert und 2016 in der Kategorie „Alternative Pop / Rock“ ausgezeichnet. Gemeinsam mit seiner Nino-Band erreichte der Musiker zahlreiche Chartplatzierungen, mehrere Nummer Eins-Hits in den FM4-Charts, schreibt auch Musik fürs Theater und co-kuratierte 2018 das Wiener Popfest.

In seinem jüngst erschienenen zwölften Album „Eis Zeit“ spiegelt sich die Stimmung der zwei vergangenen Jahre wider – aufgenommen in voller Besetzung mit Nino Mandl, Raphael Sas, pauT, David Wukitsevits und einem jungen Spezialgast. „Wie die meisten Kulturveranstaltungen in Bludenz werden auch diese Konzerte vom Bludenzer Kulturbüro organisiert und durch die großzügige Unterstützung der Sparkasse Bludenz möglich gemacht – ein großes Dankeschön dafür!“, so Kulturstadtrat Cenk Dogan. Alle Infos und das weitere Programm gibt es auf www.bludenz-events.at.