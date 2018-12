Hypobank Lustenau lud zur Vernissage

Die Ausstellung unzähliger Postkarten und Fotografien stieß auf großes Interesse bei den Bankkunden.

Lustenau Unter dem Titel „Lustenau in alten Ansichten“ präsentierte die Bank Exponate des passionierten Sammlers Hubert Peschl. Filialdirektor Mag. Graham Fitz gestand in seiner Begrüßungsansprache, dass der Ausstellungstitel vom gleichnamigen Buch von Vincent Baur, das vor kurzem erschienen ist, abgeschaut wurde. Jener war ebenfalls unter den interessierten Besuchern und bot sein gelungenes Werk, das schon sehr viele Abnehmer gefunden hat, an. Filialdirektor Fitz und der Privatkundenleiter der Hypofiliale, Stefan Ritter, gaben einen kleinen Einblick in das Bankwesen, das mit der Ausstellung das Thema Vergangenheit bzw. Veränderung gemeinsam hat. „Ohne Veränderung kein Wandel“ war gewissermaßen die Devise des Abends.