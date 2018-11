Hypo Vorarlberg plant eine neue Filiale in Hohenems

In der jüngeren Vergangenheit sind Banken österreichweit eher dadurch aufgefallen, dass Filialstandorte verkleinert oder zusammengefasst wurden und man dem Kunden stattdessen vermehrt digitale Möglichkeiten zur Abwicklung der Bankgeschäfte präsentierte.

Bei der Hypo Vorarlberg Bank AG ist jetzt allerdings eine anderwärtige Entscheidung gefallen. Denn die Bank möchte die seit Jahrzehnten bestehende Filiale in Hohenems (Bahnhofstraße) innerhalb des Stadtgebietes in einen Neubau übersiedeln. Diesbezügliche wpa-Informationen bestätigte Hypo-Vorstandsmitglied Johannes Hefel auf Anfrage.

Hefel begründet die Entscheidung erstens damit, dass die Filiale in Hohenems “sehr gut laufe” und man aufgrund vorhandener Expansionsabsichten und der damit verbundenen Aufstockung des Personalstandes räumlich an eine Grenze stoße. Gegenwärtig beschäftigt die Hypo Vorarlberg in der Filiale zehn Mitarbeiter. Und zweitens sei die Parkplatzsituation für die Kunden verbesserungsfähig, damit eine leichtere Zufahrt möglich werde.

Grundlegende Entscheidung ist fix Wohin genau die Übersiedlung innerhalb von Hohenems erfolge, könne man derzeit aus vertraglichen Gründen noch nicht sagen, da man sich in laufenden Verhandlungen befinde. Der Abschluss dieser Gespräche werde für das erste Quartal 2019 erwartet, sagte Hefel. Fix sei allerdings, dass – ein positiver Abschluss vorausgesetzt – der Umzug bis Mitte 2021 erfolgen soll und dass die neue Hypo-Filiale in Hohenems in einem Neubau situiert sein werde.

Die Hypo Vorarlberg Bank AG unterhält neben dem Stammsitz in Bregenz landesweit 16 Filialen in Vorarlberg. Dazu kommen noch Standorte in Graz, Wels und Wien sowie in St. Gallen (CH).