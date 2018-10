Hypo Niederösterreich war für Feldkirch eine Nummer zu groß

Erwartungsgemäß setzte es für die Feldkircher Handballerinnen gegen Hypo Niederösterreich ein Debakel.

Am Nationalfeiertag trafen die Damen auf die Favoritinnen Hypo NÖ aus der Südstadt. An diesem Tag sollte keine Überraschung möglich sein, man verlor 13:30.

Das Ergebnis zeigt nicht, das die Gäste an diesem Tag schlagbar gewesen wären. Viele technische Fehler auf Seiten von Hypo konnten leider nicht ausgenutzt und in Tore umgemünzt werden. 10 Minuten konnte das Spiel nur wirklich offen gehalten werden, ehe die Niederösterreicherinnen bis zur Pause mit 6:12 davonzogen.

In der zweiten Halbzeit scheiterten Mlinko und Co. an der miserablen Chancenauswertung an diesem Tag. Außerdem konnte das Tempospiel nicht aufgezogen werden, obwohl die Gäste bis zu drei Wechsel in der Abwehr vollzogen. Am Ende steht ein 13:30, das den Kampf, den die blau-weißen Damen lieferten, nicht widerspiegelt.