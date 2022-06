"Hybrid ist eine Brückentechnologie"

Rudi Lins sieht Kfz-Handel in ständiger Krisensituation.

Nichts ist prognostiziert

"Seit Corona bewegen wir uns in einer Krisensituation und immer kommt ein neues Thema hinzu", sagt Lins. Auch die Verfügbarkeit von Fahrzeugen sei ein solches. "Das haben wir so noch nie erlebt, da blutet jedem Verkäufer das Herz. Es gibt schon Fahrzeuge, die sofort verfügbar sind, aber es gibt auch Fahrzeuge, bei denen bestimmte Ausstattungen oder Chips verbaut sind und Lieferzeiten von weit über einem Jahr haben. Das große Problem dabei ist, dass es nicht prognostiziert ist." Er geht aber davon aus, dass sich die Situation wieder stabilisieren wird. "Mitte nächsten Jahres", so schätzt Lins. Der Beratungsaufwand sei dementsprechend hoch. Und Personal nicht mehr so leicht zu finden. "In der Branche waren wir jahrelang bevorzugt, nun aber spürt man einen Fachkräftemangel." Im Zuge Pandemie sei einiges in Bewegung geraten.