„Hurra, endlich einen Pflichtschulabschluss“

13 Teilnehmer des Leuchtturms schafften den Pflichtschulabschluss.

Dornbirn. „Stolze Absolventen und Lehrpersonen, strahlende Gesichter, Freudentränen, Umarmungen, Gratulationen und Glückwünsche“, der 2. Stock in den Dornbirner Jugendwerkstätten in der Dornbirner Bildgasse kochte vergangenen Montag förmlich vor Gefühlen über. Anlass für so viel Glück bot die Zeugnisverteilung des Projekts „Leuchtturm“.