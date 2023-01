Hurra, der Schnee ist da!

Endlich - in Vorarlberg schneit es!

In Vorarlberg wird's kalt: Am Mittwoch sind die ersten Schneeflocken gefallen. Am Donnerstag hört es vormittags weitgehend zu schneien auf, die Wolken bleiben aber dominant.

Mittwoch

Schauerzellen mit Schnee ziehen neben sonnige Auflockerungen am Nachmittag bis Abend durch, bevor abends die Schneeschauer wieder häufiger werden. Es schneit bis ins Rheintal herab, allerdings bleiben die Mengen sehr gering. Höchstwerte: -3 bis +3 Grad. Kommende Nacht: Zumeist stark bewölkte Nacht mit Schneeschauern bis in tiefe Lagen. Die Neuschneemengen sind gering. Tiefstwerte: -9 bis -2 Grad.

Donnerstag

Am Donnerstag bringt Tiefdruckeinfluss mehrheitlich starke Bewölkung. Zwischendurch sind auf den Bergen sonnige Auflockerungen mit dabei. Es schneit tagsüber kaum, zumeist bleibt es den ganzen Tag trocken. Abseits des Rheintals herrscht Dauerfrost. Tiefstwerte: -9 bis -2 Grad. Höchstwerte: -3 bis +1 Grad.

Freitag

Am Freitag mit einer wolkenreichen Nordströmung kaltes Wetter bei kaum Chancen auf Sonnenschein. Zeitweise fällt auch geringer Schneefall aus den kompakten Wolken, es gibt aber nur sehr geringen Neuschneezuwachs. Mit Nordostwind vor allem in der Höhe eisig kalt. Im Rheintal Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt, darüber Dauerfrost. Tiefstwerte: -11 bis -3 Grad. Höchstwerte: -4 bis +1 Grad.

Mittelfristvorschau

Samstag: Am Samstag wenig Änderung. In einer kalten Nordostströmung wechselnd bis stark bewölktes Wetter, vor allem in den nördlichen Landesteilen aber auch noch mit leichten Schneeschauern. Im Vorderwald und beim Bodensee weht unangenehmer, eisig kalter Ostwind. Tiefstwerte: -10 bis -3 Grad. Höchstwerte: -4 bis 0 Grad.

Sonntag: Am Sonntag mit kaltem Nordwind mehrheitlich starke Bewölkung über Vorarlberg, aus der es leicht und unergiebig schneien kann. Aufhellungen in der Silvretta und im Montafon möglich. Überall Dauerfrost, in der Höhe mit Nordwind eisig kalt. Tiefstwerte: -12 bis -4 Grad. Höchstwerte: -5 bis -1 Grad.

Montag: Am Montag mit zunehmenden Hochdruckeinfluss eher trockenes aber weiterhin sehr kaltes Winterwetter. Wahrscheinlich oft sonnig, nur im Norden anhaltend bewölkt.

