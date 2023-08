Hungrige Programmierer und neue Drogen-Checks

Am Dienstag in „Vorarlberg LIVE“: Eva Gasser von „taktisch.klug“ zum neuen Drogen-Check-Projekt und der Tutor vom Code Base Camp Phuc Le.

Nach Wien, Innsbruck und Graz gibt es nun erstmals ein Drug-Checking-Projekt in Vorarlberg. Drug-Checking bedeutet, dass Drogen wissenschaftlich analysiert werden, um ihre Zusammensetzung zu überprüfen. Es handelt sich dabei um eine wichtige und notwendige Maßnahme zur Schadensminimierung. Verunreinigte Substanzen können herausgefunden werden und es verschafft einen besseren Überblick über den Markt. Das Projekt wird im Ländle von der koje - Koordinationsbüro für Offene Jugendarbeit und Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Gerichtliche Medizin Innsbruck durchgeführt. Über Hintergründe und Ablauf informiert die federführende Bereichsleiterin Eva Gasser am Dienstag in „Vorarlberg LIVE“.