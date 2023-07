Hunderttausende Menschen feiern Christopher Street Day in Berlin

In Berlin sind am Sonntag mehrere hunderttausend Menschen zum Christopher Street Day zusammengekommen.

Regenbogenflagge vor dem Bundeskanzleramt aufgezogen

Veranstalter rechneten mit etwa 500.000 Teilnehmer

Die Veranstalter rechneten mit etwa 500.000 Teilnehmern bei der Kundgebung - deutlich mehr als im vergangenen Jahr, als rund 350.000 Menschen beim Christopher Street Day in Berlin mitmachten. Die Kundgebung steht in diesem Jahr unter dem Motto "Be their voice and ours - für mehr Empathie und Solidarität". Sie wird zum 45. Mal in der Stadt abgehalten.