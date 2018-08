Hunderttausend Euro gehen FC Dornbirn durch die Lappen

Wenn der FC Dornbirn in Schwaz im ÖFB-Pokal gewonnen hätte, wäre in der zweiten Runde FC RB Salzburg auf die Birkenwiese gekommen.

Was wäre das für ein Riesenspektakel geworden. Der FC Dornbirn hätte zum Auftakt in Schwaz im österreichweiten Pokal gewinnen müssen und in Runde zwei wäre kein geringerer als FC RB Salzburg als Gegner auf die Birkenwiese gekommen. Am 25./26. September am zweiten ÖFB Cup-Spieltag wäre die Birkenwiese Kopf gestanden und viele tausende Besucher hätten sich das Riesenspektakel nicht entgehen lassen. Für die Rothosen sind hunderttausend Euro durch die Lappen gegangen…