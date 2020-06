Hunderte Randalierer wüten in Stuttgarts Innenstadt

Ausgangspunkt der Randale war demnach eine Polizeikontrolle wegen eines Suchtgiftdelikts. In deren Folge solidarisierten sich ganze Menschengruppen gegen die deutschen Polizeibeamten.

In der Stuttgarter Innenstadt haben sich in der Nacht auf Sonntag Hunderte Menschen Straßenschlachten mit der Polizei geliefert. Zudem sind Schaufenster eingeschlagen und Geschäfte geplündert worden.

Plünderungen

Kurz vor Mitternacht habe sich die Lage in der Nähe des Schlossplatzes "aufgeschaukelt", wo sich am Wochenende einem Polizeisprecher zufolge immer viele Menschen aufhalten. Ausgangspunkt war demnach eine Polizeikontrolle wegen eines Suchtgiftdelikts, in deren Folge sich ganze Menschengruppen den Angaben zufolge gegen die Beamten solidarisierten.

Mit Stangen auf Streifenwagen eingeschlagen

Geschäfte angegriffen

Auch viele Geschäfte in der Innenschaft wurden von den teilweise vermummten Randalierern angegriffen. Auf Videos auf Twitter waren stark zerstörte Geschäftsinnenräume zu sehen sowie Ware, die vor den Läden zerstreut auf dem Gehsteig lag. Die Zahl der betroffenen Geschäfte war zunächst unklar. Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sicherten auch am Sonntag noch eingeschlagene Schaufenster.

200 Polizisten mussten für Ruhe und Ordnung sorgen

"Bürgerkriegsähnliche Zustände"

Bürgermeister: "Es darf keine rechtsfreien Räume geben"

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) hat die Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt scharf verurteilt. "Eines muss klar sein: Es darf keine rechtsfreien Räume in Stuttgart geben", teilte Kuhn am Sonntagmorgen auf Twitter mit. "Ich bin schockiert von dem Ausbruch an Gewalt, von den Angriffen auf die Polizei und den Zerstörungen in unserer Stadt. Das ist ein trauriger Sonntag für Stuttgart."