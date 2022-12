Hunderte junge Musiker präsentierten sich dem Publikum

Musikschule Rankweil-Vorderland lud zu den Klassenabenden.

Fast alle 1600 Schüler der Musikschule Rankweil-Vorderland präsentierten sich in den sieben Klassenabenden im Kleinen Saal vom Musikschulzentrum Vereinshaus in Rankweil der großen Öffentlichkeit. Neben dem Gesang und allen Ensembles mit den Leitern Clemens und Christine Breuss zeigten sich die jungen Talente und Stars von morgen mit den Instrumenten Klarinette, Saxophon und Horn mit Chefin Sylvia Ackerl und Lukas Nußbaumer, die jungen Musiker mit der Oboe und Blockflöte von den Pädagogen Rita Varch-Hidber und Jacqueline Kühne plus die Streichinstrumente Schüler mit Lehrer Lukas Zeisler vor allem auch den zahlreich erschienenen Eltern und Verwandten von der allerbesten Seite. Namen wie Anna Sonderegger, Anja Pleh, Hannah Burtscher, Magdalena Rinderer, Finja Caser, Adriana Stolz, Mayla Entner, Mirjam Abdouni, Emilia Mathis oder Freya Mc Allister-Irving um nur einige junge Musiker zu nennen, muss man sich merken. In den nächsten Jahren könnte so mancher Schüler der Musikschule Rankweil-Vorderland den Sprung zu einer möglichken Profikarriere schaffen. So konnten sich beispielsweise Martin Summer aus Muntlix als Konzertsänger und Lisa Maria Sonderegger aus Röthis nach ihrem Studium an der Musikschule Rankweil-Vorderland die Musik zum Beruf machen. Talente gibt es an der Musikschule Rankweil-Vorderland mehr als genug und einige musikbegeisterte Menschen haben durchaus das Zeug einmal auf der großen internationalen Bühne Fuß zu fassen. Die Pionierarbeit wird dazu im Rankweiler Vereinshaus in der mehrjährigen Ausbildung geleistet.