Hundert Tage Schulkind

Die Erstklässler der Volksschule Mehrerau feierten am Dienstag ihren Hundertsten Tag als Schulkind. Ein Grund zu feiern, fanden die Klassenlehrerinnen Nina Pacolli (23) und Kimberly Pitscheider (25). Sie haben sich für ihre Schüler etwas ganz Besonderes ausgedacht.

Bregenz „Seit dem ersten Schultag im Herbst, stecken wir jeden Tag eine Holzperle auf unsere selbstgemachte Tageszählmaschine“, erklärt Nina Pacolli, Klassenlehrerin der 1a. Diese „Maschine“ bestehe aus drei Holzstäbchen, wobei ein Stäbchen für die 1er Schritte vorgesehen sei, das nächste für die 10er-Schritte und das letzte Stäbchen für die 100er. „Die Schüler haben gleich zu Beginn mit Mengen und Bündeln gearbeitet. Und als wir uns dem 100. Tag näherten, war die Vorfreude bei den Schülern natürlich groß“, erzählt Pacolli. Von Beginn an habe sie den Schülern erzählt, dass es am 100. Tag eine Feier gäbe. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Kimberly Pitscheider führen sie die zwei ersten Klassen der Volksschule Mehrerau. „Wir haben den Kindern einen schönen Anreiz für die erste Zeit in der Schule gesetzt. Sie waren gespannt, was sie in den 100 Tagen bei uns lernen“, erzählt Pitscheider.

Wissensparcours im Freien

Wie fühlt es sich an, 100 Sekunden zu schaukeln? Wie oft muss man über zehn Hürden springen, damit man die Zahl 100 erreicht? Auf insgesamt elf Stationen konnten die Kinder ihr Wissen beweisen und sich diesen Fragen stellen. Mit selbst verzierten Partyhüten eroberten sie Stück für Stück den Bewegungspark der Schule. So durften sie auch 100 Dinge malen, sich gegenseitig 100 Wörter vorlesen und 100 Steinchen in 10er-Bündeln zusammentragen. „Wir haben die Stationen bewusst ins Freie verlagert und so gestaltet, dass sich die Kinder gut verteilen und genug Abstand vorhanden ist“, erklärt Pacolli.