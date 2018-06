Hundeflüsterer in Rankweil zu Gast

Unter dem Motto „Rendezvous auf der Straße“ war kürzlich Hundeflüsterer Gerd Schuster im Rahmen eines Benefizvortrages in Rankweil zu Gast.

Der „Hundeflüsterer“ Gerd Schuster hat dabei bereits schon über 20 Jahre Erfahrung in der Hundeerziehung und in seinem Vortrag im Rankweiler Vereinshaus gab der Deutsche einen Einblick in das Verhalten von Straßenhunden in Bulgarian und Rumänien. Der Vortrag wurde musikalisch von Irina Schneider begleitet und die Besucher zeigten sich begeistert von diesem Abend. Unter den Gästen auch das Team des Vereines „Geben für Leben“, welcher in weiterer Folge auch den Erlös des Abends in Höhe von 1.500 Euro für Typisierungsaktionen übergeben bekam. „Dank der tollen Unterstützung der Firma Bemer und weiterer Sponsoren konnten wir Susanna Marosch von Geben für Leben einen tollen Betrag übergeben“, so das freudige Ergebnis der Organisatoren. MIMA