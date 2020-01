Hund läuft davon – Herrchen reagiert kaltherzig

Ein Hund namens Bronco lief am Silvestertag verängstigt davon. Als er wieder seinem Besitzer übergeben werden sollte, freute sich Bronco riesig – doch sein Besitzer nicht.

Am Silvestertag wurde ein Hund zum Tierschutzhof Pfotenhilfe gebracht, der einem Mann in Lochen (Bezirk Baunau) zugelaufen war - vermutlich ein weiteres Opfer der Knallerei. Doch dieser Fall endete leider unerwartet und für die Tierschützer sehr verstörend.

Enttäuschende Szenen

Die Halter konnten über Umwege ausfindig gemacht werden, und am Telefon war sein Frauerl aus St. Georgen am Fillmannsbach noch überglücklich, dass ihr Hund Bronco gefunden wurde und wollte ihn gleich abholen. Daraus wurden dann doch zwei Stunden - und am Tor des Tierschutzhofs spielten sich enttäuschende und herzzerreißende Szenen ab.