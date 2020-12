Hund, Katze & Co sagen Danke

Vor dem Vorarlberger Tierheim gibt es jetzt auch Boxen für Sachspenden.

Dornbirn. „Da wir aus Covid19-Sicherheitsgründen unsere Tierpfleger in zwei Teams aufgeteilt haben, die in Schichtblöcken arbeiten und das Office teilweise im Homeoffice arbeitet, war es schwierig, den Besuchern – welche netterweise Sachspenden vorbeibringen wollen – gerecht zu werden“, erklärt Marion Gögele von der Vorarlberger Tierschutzheim gGmbH. Bei jedem Klingeln musste die Arbeit auf der Station unterbrochen werden – „was manchmal gar nicht so einfach ist, wenn gerade eine Katze medizinisch versorgt, ein Kaninchen mit Brei aufgepäppelt oder mit einem unserer Hunde ein Training gemacht wird“, ergänzt Gögele. Not macht erfinderisch und so hat sich das Team vom Vorarlberger Tierheim überlegt, verschiedene Spendenboxen vor dem Haus anzubringen.