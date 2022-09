Hund als Fitnesstrainer für Kater

Diese zwei haben eine ganz besondere Beziehung: Ein Hund versucht sich zum Missfallen eines übergewichtigen Katers als sein Fitnesstrainer.

Ein glückliches Zuhause

Kater Harvey war von seiner früheren Familie verlassen und von den Nachbarn durchgefüttert worden. Als ein Hurrikan kam, ließen sie ihn aber auch zurück und er wurde von seiner jetzigen Familie gerettet. Besitzerin Lacy wollte Harvey eigentlich überhaupt nicht behalten, aber ihr Mann Scott hatte sich schon in den Kater verliebt.

Der Beginn einer besonderen Freundschaft

Anfangs brachte das so einige Probleme mit sich: Blu war schon als Welpe sehr verspielt und Harvey war schwer genervt von dem jungen Rüden, der ihn ständig anstupste und den Kater vor lauter Freude und Übermut manchmal wortwörtlich umhaute. Als die Familie den lebendigen Hund bei sich aufnahm, dachte er wohl sofort, dass er und Harvey beste Freunde wären und folgte dem Kater durch das ganze Haus.

Tierisches Fitnesstraining

Harvey wog stolze 13,5 Kilo, als er von seinen jetzigen Besitzern gerettet wurde. Zum Vergleich: Das Gewicht einer Katze liegt für gewöhnlich bei 3,5 bis 5,5 kg. Er musste also definitiv dringend abnehmen. Blu brachte ihn dazu, ein paar Sit-ups zu machen, indem er ihn anstupste: Mal in die eine, dann in die andere Seite und das mehrmals täglich.